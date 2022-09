Ataque informático à TAP: dados de António Costa e André Ventura estão na dark web

O grupo de hackers Ragnar Locker, responsável pelo ataque informático à TAP no final do mês passado, publicou dados pessoais de 1,5 milhões de clientes da companhia aérea.

Entre as publicações na dark web, estão dados de membros do Governo, deputados e altos responsáveis das forças e serviços de segurança. O nome mais sonante da lista é o do primeiro-ministro, António Costa, que viu publicada uma morada antiga e o e-mail de uma colaboradora do gabinete. O líder do Chega teve o número de telemóvel e o e-mail divulgados, mas não a morada.

Adélio Neiva da Cruz, diretor do Serviço de Informações de Segurança, e Rui Clero, comandante-geral da GNR, viram publicados a morada, o número de telemóvel e o e-mail.

De acordo com a informação avançada esta quinta-feira pelo Expresso, foram também expostos dados de deputados e ex-deputados da Assembleia da República. A lista conta ainda com quase 300 e-mails com domínio ‘gov.pt’.

O Ministério Público já abriu uma investigação ao ataque informático à TAP, onde foram roubadas informações pessoais de 1,5 milhões de clientes da companhia aérea.