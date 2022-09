Ataque informático à TAP: dados do Presidente Marcelo também foram divulgados na dark web

Depois de António Costa e André Ventura, foi a vez de Marcelo Rebelo de Sousa. Através de uma curta nota publicada, esta sexta-feira, no site da Presidência da República, o chefe de Estado informa que também ele foi visado na sequência do ataque informático à TAP.

Marcelo conta, aliás, que soube “da fuga de informação de dados privados” através de “um cidadão que a eles tivera acesso”.

“Imediatamente tomou algumas precauções quanto ao único dado que não era generalizadamente conhecido: o endereço digital. Quanto ao resto – nome completo, data de nascimento e residência – já existia esse conhecimento”, lê-se na nota.

O ataque levado a cabo pelo grupo de hackers Ragnar Locker, no final do mês passado, publicou dados pessoais de 1,5 milhões de clientes da companhia aérea. Entre as publicações na dark web, estão dados de membros do Governo, deputados e altos responsáveis das forças e serviços de segurança.

O nome mais sonante da lista é o do primeiro-ministro, António Costa, que viu publicada uma morada antiga e o e-mail de uma colaboradora do gabinete. O líder do Chega teve o número de telemóvel e o e-mail divulgados, mas não a morada.

Adélio Neiva da Cruz, diretor do Serviço de Informações de Segurança, e Rui Clero, comandante-geral da GNR, viram publicados a morada, o número de telemóvel e o e-mail.

De acordo com a informação avançada esta quinta-feira pelo Expresso, foram também expostos dados de deputados e ex-deputados da Assembleia da República. A lista conta ainda com quase 300 e-mails com domínio ‘gov.pt’.

O Ministério Público já abriu uma investigação ao ataque informático à TAP, onde foram roubadas informações pessoais de 1,5 milhões de clientes da companhia aérea.