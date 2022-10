Combate à pobreza em Portugal tem de ser uma prioridade, alerta Marcelo

O Presidente da República convocou o Conselho de Estado para analisar a situação económica e social do país. Marcelo Rebelo de Sousa diz que o combate à pobreza em Portugal tem de ser uma prioridade.



O Presidente da República já fez saber que só haverá um único ponto na ordem de trabalhos da reunião agendada para a próxima sexta feira: a situação económica e social do país. Marcelo Rebelo de Sousa refere que a pobreza em Portugal é um problema de fundo e que o combate tem ser uma prioridade.

O Presidente da República espera que os fundos europeus sirvam para enfrentar as causas que provocam carências. Considera que se o problema da pobreza não for resolvido, a sociedade portuguesa andará para trás.

Mas se para o Chefe de Estado é fundamental reduzir a pobreza nos próximos oito anos, a realidade é que para já são cada vez mais os que pedem ajuda.



Cerca de 2 milhões de portugueses vivem com pouco mais de 500 euros por mês. Uma situação que poderá piorar se o preço dos bens de consumo continuar a aumentar.

A presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome adianta que cerca de 500 mil pessoas dependem de apoio alimentar e as famílias mais pobres já não têm margem para suportar mais aumentos.

Com o agravamento dos preços e do custo de vida, dispararam os roubos nos super e hipermercados. Em alguns locais, as embalagens de polvo congelado ou latas de atum têm agora alarmes.

Segundo dados da PSP só nos primeiros seis meses deste ano foram participados 452 furtos em superfícies comerciais. O crescimento de casos acelerou ainda mais no segundo semestre quando disparou a taxa de inflação.