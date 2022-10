O líder do Chega reage à renúncia de João Cotrim de Figueiredo de se recandidatar à liderança do partido. André Ventura diz não estar surpreendido com a decisão e sustenta que houve um "apagamento progressivo visível nos debates parlamentares e na intervenção pública".

Em contrapartida, o Chega ficou surpreendido com a candidatura de Rui Rocha para liderar a Iniciativa Liberal, mas fala numa "excelente relação" com o deputado, que Ventura considera ser uma "pessoa bastante afável".

No discurso, o líder do Chega espera que o partido se possa rapidamente recompor.