O vereador da Câmara de Penamacor pediu a suspensão do mandato depois de condenado por corrupção enquanto funcionário do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). O Presidente da Câmara não esclarece se já sabia do processo quando fez o convite para vereador.

Na reunião do executivo agendada para esta manhã, o presidente da Câmara de Penamacor já não contou com o vereador socialista, José António Borrego, que, entretanto, pediu a suspensão do mandato depois de ter sido condenado por corrupção e abuso de poder crimes cometidos enquanto funcionário do SEF.

António Beites, presidente da Câmara e também presidente da concelhia socialista de Penamacor, não esclareceu se sabia que José António Borrego estava acusado dos crimes e era o principal arguido quando o escolheu para a sua equipa dando-lhe a posse em outubro como vereador responsável pelos recursos humanos, inovação e tecnologia, infraestruturas e serviços municipais.

O presidente da Câmara de Penamacor assume que não fala sobre essas questões, "o que importa aqui, é olhar, obviamente, para os destinos do município e é por isso que cá estou", esclarece António Beites.

José António Borrego assim apresentado como vereador do PS na Câmara Municipal de Penamacor é também conhecido por António Ramos nome pelo qual é chamado em tribunal.

Antigo funcionário do SEF foi condenado esta semana a quatro anos de pena suspensa por facilitar vistos de residência a estrangeiros a troco de presentes e refeições em restaurantes em cumplicidade com outro funcionário do SEF. Foi condenado por um crime continuado de corrupção passiva e outro de abuso de poder. Todos os factos da acusação foram dados como provados.

António Ramos era à data chefe do departamento de Emissão Documental da Direção Regional de Lisboa do SEF.