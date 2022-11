Razão pela qual foram feitas buscas também nas Câmaras de Oeiras e Odivelas. A autarquia de Oeiras explica que a operação está relacionada com um projeto específico que foi aprovado há vários anos , chamado Porto Cruz, na foz do rio Jamor.

Em causa estão suspeitas do crime de corrupção ativa e passiva para ato ilícito, participação económica em negócio e prevaricação . Rodrigo Gonçalves terá alegadamente angariado negócios com esquemas ilícitos para as autarquias de Oeiras e Odivelas.

A Junta de Freguesia de Avenidas Novas foi alvo de buscas porque o presidente é o pai de Rodrigo Gonçalves, membro do comité político do PSD e um dos principais visados pela investigação da PJ.

Em comunicado, o autarca Isaltino Morais afirma que não fazia parte da presidência quando este projeto foi decidido, assegurando que não teve intervenção direta na aprovação deste empreendimento.

Na Câmara de Odivelas também decorreram buscas ao longo da manhã, mais especificamente no departamento jurídico, onde trabalha a mulher de Rodrigo Gonçalves, no departamento de urbanismo e nos Paços do Concelho.

Montenegro aguarda "sereno", mas agirá "de forma adequada"

Luís Montenegro, presidente do PSD, afirmou que vai aguardar "com serenidade" e que agirá "em conformidade" e "de forma adequada" à informação que for apurada.

"É muito difícil para mim estar a antecipar o que quer que seja (...). Seria injusto estar a fazer um juízo predefinido sem conhecimento", afirma.

No entanto, o presidente do PSD considera que o crime em causa é "grave".