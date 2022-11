Socialistas pedem afastamento de Miguel Alves

Há cada vez mais pedidos de afastamento do secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro. Para além do negócio duvidoso na Câmara de Caminha é arguido em dois processos: a Operação Éter e a Operação Teia.

Vários membros do PS já se manifestaram e pediram o afastamento de Miguel Alves.

Alexandra Leitão foi a primeira socialista a defender publicamente, na CNN Portugal, a saída de Miguel Alves do Governo, por ser arguido em dois processos. Também à CNN, Isabel Moreira defendeu que Miguel Alves deve demitir-se ou ser demitido.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, ao Jornal Público, defendeu que o secretário de Estado deve suspender o mandato até que tudo fique esclarecido. Já a comentadora da SIC, Ana Gomes, diz que o primeiro-ministro deve tomar uma posição e critica o papel de vitimização.

Os processos em que Miguel Alves é arguido

Desde 2019 que Miguel Alves está na lista de arguidos da Operação Éter, em que à volta de Melchior Moreira, ex-presidente do Turismo do Porto e do Norte, o Ministério Público investiga contratos ilícitos e crimes de corrupção e abuso de poder com autarcas socialistas.

Isto era público quando o primeiro-ministro chamou Miguel Alves, em setembro, para secretário de Estado Adjunto.

O então presidente da Câmara de Caminha é também visado na Operação Teia, avançou o Observador. Ajustes diretos na compra de sistemas informáticos por autarquias do Norte estão na base das suspeitas de corrupção.