Empresário "amigo" de Miguel Alves criou empresa no Dubai por "motivos de eficiência fiscal"

Um amigo de Miguel Alves, o secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro que se demitiu na quinta-feira, admite ter criado uma empresa no Dubai para não pagar impostos. Em entrevista ao jornal Expresso, Ricardo Moutinho, o empresário por detrás do Centro de Exposições de Caminha, diz que a empresa Greenfield foi criada por "motivos de eficiência fiscal".

Ricardo Moutinho admite que a empresa foi criada no Dubai para não pagar impostos e justifica isto dizendo que se trata de uma "metodologia comum".

A empresa Greenfield FZCO foi criada este ano, em junho, com o objetivo de "centralizar todas as empresas numa única holding".

Ricardo Moutinho adianta que o amigo, Miguel Alves, "está a passar por um momento difícil, um momento profundamente injusto".