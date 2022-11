Urgências de obstetrícia de cinco hospitais vão funcionar com limitações nos próximos dias

Estão previstas para os próximos dias limitações de horário nas urgências e nos blocos de parto de cinco hospitais. O motivo principal prende-se com a dificuldade em completar escalas.

No Hospital de Abrantes, a urgência e o bloco de partos estão encerrados e só reabrem esta quarta-feira, às nove da manhã, contudo, no domingo voltarão a fechar à mesma hora.

No Hospital de Caldas da Rainha, as urgências e os blocos de parto vão estar encerrados sexta, sábado e domingo.

Já em Loures, ambos os serviços já se encontram encerrados e só voltarão a funcionar esta quarta-feira, às oito da manhã. No entanto, na quinta voltarão a estar indisponíveis entre as oito da manhã e as oito da noite.

No centro hospitalar Barreiro-Montijo, o bloco de partos encerrará entre as nove da noite de quarta e as nove da manhã de quinta-feira.

Em Setúbal, os dois serviços estarão indisponíveis entre as nove da manhã de sexta e as nove da manhã de sábado.

Estes constrangimentos não passam de previsões e as situações podem, inclusive, ficar regularizadas. No site do SNS as informações são atualizadas e é lá que estão disponíveis os hospitais alternativos disponíveis.

Para fazer face a este problema recorrente, o Ministério da Saúde criou um mecanismo para aumentar a remuneração dos médicos

e formou um grupo de trabalho para acompanhar a situação e encontrar soluções.

O grupo de peritos propôs fechar algumas urgências obstétricas do país, no entanto Manuel Pizarro adiou a decisão para o início do próximo ano.