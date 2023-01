Associações de Pais exigem ao ministro que negocie com os professores

Os pais consideram que é preciso “minimizar o impacto” das greves, sugerindo a possibilidade de se fazer uma “calendarização”, de forma a que “os pais consigam planear as suas folgas ou ausências ao trabalho”.

“Não havendo a opção de não ir trabalhar, os meninos precisam de ficar nas escolas. Nós falámos de serviços mínimos para garantir que temos uma escola onde as crianças possam ter acesso à biblioteca, ao bar e – muito importante aqui no Algarve e, também, no resto do país – o acesso a uma refeição quente. Para não ficarem em casa sem supervisão dos pais, porque os pais realmente precisam de ir trabalhar”, acrescenta.