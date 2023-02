O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, diz que para a justiça ser justa tem que ter meios para funcionar. Declarações do Presidente da República após ser questionado em relação aos meses que o Ministério Público levou para conseguir a localização do telemóvel da jovem de 16 anos desaparecida.

"Uma justiça que seja justa exige meios adequados", afirma.

O Ministério Público (MP) levou cinco meses até conseguir a autorização do tribunal para pedir à operadora de telecomunicações a localização do telemóvel da jovem de 16 anos desaparecida desde maio de 2022 na região de Leiria. A notícia está a ser avançada pelo jornal Público .

Desde o dia 30 de maio de 2022 que a mãe da jovem Luana desconhecia o paradeiro da filha de 16 anos. A angústia terminou esta terça-feira. A Polícia Judiciária (PJ) encontrou a jovem. Estava em Évora, bem de saúde mas a mais de duas centenas de quilómetros de casa.

No manhã do dia 30 de maio de 2022, Luana Pereira saiu de casa para ir à escola. Despediu-se da mãe mas nunca mais foi vista.

Garantindo que não notou nada de estranho no comportamento da filha, Paula disse não saber qual o motivo do desaparecimento mas admitiu estar relacionado com "o facto de a filha jogar online com outras pessoas".