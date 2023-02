"Uma experiência nada agradável": o testemunho de um português na Turquia

André descreve que “a eletricidade vai abaixo com frequência” e “não há água”, mas não há meios neste momento para acudir a estas pessoas. A prioridade das autoridades são as vítimas e os feridos.

O português André Sousa estava no hotel quando o abalo foi sentido. Saiu apenas com a roupa que tinha no corpo - “meias e roupa interior”. Lá fora estava zero graus, mas é na rua que as pessoas se sentem mais seguranças. O português partilhou até algumas imagens com a SIC Notícias, que pode ver abaixo.

“A minha mota está a fazer a revisão. Não consigo sair e as estradas estão com muito trânsito, não consigo fazer mais de 200 metros”, relatou.

O abalo ocorreu às 4:17 (1:17 em Lisboa) e teve o epicentro em Kahramanmaras, a cerca de 70 quilómetros da capital da província de Gaziantep, no sudeste da Turquia. O tremor teve origem a uma profundidade de 17,9 quilómetros.

O jovem de 27 anos, de Oliveira de Azeméis, chegou a território turco proveniente do Iraque. Estava há quatro dias no país, mais concretamente num hotel a sete quilómetros de Gaziantep, epicentro do terramoto, à espera que as condições climatéricas melhorassem para prosseguir viagem.

André Sousa pretende com esta volta ao mundo atingir um recorde do Guiness como o primeiro cidadão no mundo a dar a volta ao planeta numa Honda Monkey 125 com 75 centímetros de altura e motor de nove cavalos. Já percorreu 70 países e mais de 60 mil quilómetros, mas esta madrugada foi interrompido por um forte sismo.