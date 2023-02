Enfermeiros protestam em frente ao Hospital de São João

Os enfermeiros de várias instituições de saúde do Porto manifestaram-se, na manhã desta terça-feira, em frente ao Hospital de São João. Exigem ao Governo a contabilização dos anos de serviço, para progressão nas carreiras, e a melhoria dos salários.

Desanimados e cansados de ouvir promessas, os enfermeiros exigem ao Governo, de uma vez por todas, que reconheça dos anos de serviço dos trabalhadores.

O protesto foi organizado pelo Sindicato do Enfermeiros Portugueses, mas o impacto da greve quase não se fez sentir no turno da manhã. Foram assegurados serviços mínimos, em alguns casos com mais gente ao serviço.

Esta quarta-feira, o protesto desce de novo ao Algarve. No Centro Hospitalar Universitário, os enfermeiros locais fazem greve aos turnos da manhã e da tarde, pelos mesmos motivos.