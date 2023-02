Três detidos por tráfico de droga em bairro social do Porto

A Polícia Judiciária (PJ) deteve três homens "fortemente indiciados" pela prática do crime de tráfico de droga no Bairro Fernão de Magalhães, um dos 50 bairros sociais da cidade do Porto, foi anunciado esta quarta-feira.

Em comunicado, a PJ referiu que a operação foi desencadeada ao final da tarde de terça-feira e teve por objetivo "combater um fenómeno que há muito vem apoquentando os moradores e as pessoas que têm necessidade de frequentar aquele bairro, designadamente os alunos da Escola Básica ali implementada".

Os arguidos, um cidadão brasileiro, um português e um luso-brasileiro, com idades compreendidas entre os 21 e os 36 anos, foram detidos em flagrante delito, tendo-lhes sido apreendidos "produto estupefaciente e artigos relacionados com o tráfico, que constituem prova da atividade ilícita".

Segundo a PJ, um dos detidos estava referenciado neste tipo de crime, tendo já sido anteriormente detido em circunstâncias semelhantes.

Os detidos serão esta quarta-feira presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das adequadas medidas de coação.