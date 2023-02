"Desrespeitados e abandonados": agricultores queixam-se das dificuldades no acesso a apoios europeus

Mais de 1.000 agricultores protestaram esta quinta-feira em Portalegre contra a dificuldade no acesso aos apoios europeus para o setor. Os agricultores acusam a ministra de incompetência e exigem a nomeação de um secretário de Estado da Agricultura, que não existe há mais de um mês.

O terceiro protesto organizado pela Confederação dos Agricultores Portugueses num espaço de um mês teve esta quinta-feira como palco a cidade de Portalegre, mas os motivos e destinatários são os mesmos.

"Os agricultores sentem-se desrespeitados, abandonados, desapoiados e esta questão do desmantelamento do Ministério da Agricultura veio enfurecer ainda mais as pessoas", diz a presidente da Associação dos Agricultores do distrito de Portalegre, Fermelinda Carvalho.