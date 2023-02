Sindicato dos Enfermeiros denuncia falta de profissionais no Hospital de Aveiro

A reunião juntou sindicato e cerca de 40 enfermeiros do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, em Aveiro. Foram os profissionais, descontentes com várias situações internas, que pediram a intervenção do sindicato.

Entre as queixas estão o absentismo, excesso de horas extra ou falta de aumentos.

O Sindicato dos Enfermeiros diz que o hospital já tinha falta de recursos antes da pandemia e que a covid-19 veio agravar a situação.

Depois de ouvir os profissionais, nesta quarta-feira, o sindicato vai pedir uma reunião com urgência ao Conselho de Administração.

Os enfermeiros do Centro Hospitalar do Baixo Vouga vão reunir-se com os restantes colegas para definirem algumas formas de luta.