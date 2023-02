Enfermeiros dos hospitais da Universidade de Coimbra estão em greve

Nos hospitais da Universidade de Coimbra cumpre-se esta segunda-feira um dia de greve com o objetivo que a tutela uniformize a aplicação do diploma que prevê a atribuição de pontos para efeitos de valorização e progressão salarial.

Em declarações à SIC, a enfermeira, Sónia Tavares, garante que tem de haver uma dignificação profissional e exemplificou com um caso prático.

"Só há dignificação profissional se as pessoas forem justamente remuneradas. A não harmonização na correta atribuição de pontos faz com que, por exemplo, esta minha colega tenha 25 anos de trabalho, eu tenho 18 e neste momento eu ganho mais do que ela.", contou.