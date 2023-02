Imóveis devolutos do Estado: dois prédios estão vazios há 20 anos na Figueira da Foz

Muitas das críticas ao arrendamento coercivo incluído no programa “Mais Habitação” do Governo, apontam para o número elevado de imóveis do Estado que que estão devolutos. É o caso de dois prédios na Figueira da Foz que estão vazios há, pelo menos, duas décadas.

Dois prédios da zona nobre da Figueira da Foz encontram-se devolutos, no mínimo há 20 anos. No total, são 24 apartamentos, destinados ao Ministério da Defesa, e há cerca de 10 anos que a autarquia os tenta adquirir.

Em 2019 foram colocados no Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado (FNRE) para que, após as obras, fossem destinados ao arrendamento acessível. A expectativa era estarem prontos em 2021, mas até agora continuam paredes a bloquear as entradas.

Estado tem mais de 700 edifícios devolutos

A SIC tentou obter mais informações junto da Fundiestamo, que gere o FNRE, mas ainda não obteve resposta. A lista de imóveis inativos ou devolutos do Estado ascendia a mais de 700 em 2022