O edifício do Politécnico de Lisboa, uma instituição pública, está à venda no centro de Lisboa e pode render, pelo menos, 10 milhões de euros. É o antigo edifício da Escola Superior de Dança que, a ser vendido a privados, pode tornar-se num condomínio de luxo. O Governo garante que antes de ser vendido, vai avaliar a capacidade habitacional do imóvel para fazer parte da bolsa do estado.

Já há interessados, mas só esta quinta-feira termina o prazo de entrega das propostas. É o primeiro passo para a venda do antigo edifício da Escola Superior de Dança, no Bairro Alto.

Está vazio desde 2018, altura em que os protestos de professores e alunos tornaram públicas as más condições da instituição.

Ratos e baratas, cortinas em vez de portas e tetos a desmoronar obrigaram a passar as aulas provisoriamente para o campus do Instituto Superior de Engenharia. Nas antigas instalações, não houve nem haverá obras.

O Politécnico de Lisboa quer vender e ao melhor preço o edifício que integra parcialmente o Palácio de Pombal. Uma casa com 100 m2 custa aqui mais de 400 mil euros. Mas isto é apenas uma média. Num edifício recuperado, o custo pode ser muito superior. O que significa mais um imóvel em Lisboa para habitação de luxo.

A venda acontece numa altura em que o Governo está a promover medidas de apoio à habitação. Uma delas obriga até os proprietários a colocaram as casas devolutas no mercado de arrendamento.