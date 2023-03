Ministro da Saúde e autarcas vão discutir funcionamento dos hospitais de Loures e Santarém

Manuel Pizarro vai sentar-se com os autarcas de Loures, Odivelas, Mafra e Sobral de Monte Agraço. Em cima da mesa pode estar o regresso de uma parceira público-privada.

A recente saída de seis pediatras levou à falta de pediatras para completar as escalas.

O ministro reúne-se primeiro com os presidentes das autarquias abrangidas pelo Hospital Beatriz Ângelo para discutir o fecho das urgências pediátricas de n oite e aos fins-de-semana desde a passada quarta-feira.

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, reúne-se esta terça-feira com autarcas para discutir o funcionamento do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e do Hospital Distrital de Santarém.

A reunião está marcada para o meio dia no Ministério da Saúde, em Lisboa.

Às 18:00, o ministro reúne-se com os autarcas de 11 municípios da Lezíria do Tejo e para debater o funcionamento do Hospital Distrital de Santarém.

Um dos principais pontos na agenda é a falta de médicos de família na região e o encerramento de vários serviços médicos, sobretudo aos fins-de-semana, devido à falta de profissionais.

Na reunião, vão também ser analisadas as carências no Hospital de Évora.

O autarca de Santarém já tinha pedido uma reunião com a tutela em outubro do ano passado, mas não obteve uma resposta imediata do Ministério da Saúde.

A reunião esteve inicialmente agendada para fevereiro, no entanto acabou por ser adiada para esta terça-feira às 18:00.