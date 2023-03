Marta Ferreira, assistente social do SOS Pessoa Idosa, da Fundação Bissaya Barreto, diz que a maioria das denúncias que recebem na Fundação Bissaya Barreto é anónima e adianta as principais queixas.

Na Edição da Tarde da SIC Notícias, refere que recebem "denúncias de violência institucional", sobretudo de maus-tratos em estruturas de apoio, como lares. A maioria que chega a esta instituição é do distrito de Setúbal e refere-se a "maus-tratos físicos ou psicológicos, negligência, falta de cuidados de higiene, medicação excessiva e alimentação deficitária", exemplifica.

A assistente social da instituição de solidariedade social explica que as denúncias podem ser feitas por telefone, email ou um formulário disponível no site: "Validamos qualquer uma, quer seja com identificação ou em anónimo". A maioria é anónima. As "situações mais graves" referem-se, por norma, a lares que não estão licenciados ou se encontram em processo de legalização.

"Muitas vezes escrevem, quando as denúncias são por escrito, que as pessoas se encontram em cativeiro, como se estivessem presas dentro das instituições".

Questionada sobre os lares sem licença a funcionar em Portugal, Marta Ferreira admite que é uma realidade e fala também de "casas particulares com sobrelotação de utentes".

Nos últimos dias, o funcionamento dos lares em Portugal tem estado debaixo de olho das autoridades, depois de vir a público, numa reportagem da SIC, maus-tratos a idosos num lar da Lourinhã.