Ex-diretor do SEF entre os novos cinco acusados no caso da morte de Ihor Homeniuk

Ihor Homeniuk morreu no aeroporto de Lisboa em março de 2020. Três inspetores do SEF foram condenados a penas de prisão.

Na leitura do acórdão de primeira instância, proferida no dia 10 de maio de 2021 pelo juiz-presidente Rui Coelho, os arguidos Duarte Laja e Luís Silva tinham sido condenados a nove anos de prisão, enquanto o arguido Bruno Sousa recebeu como sentença sete anos de prisão pelo crime de ofensa à integridade física grave qualificada, agravada pelo resultado (morte).

A 7 de dezembro de 2021, o Tribunal da Relação de Lisboa agravou a pena de prisão aplicada ao inspetor Bruno Sousa para nove anos. condenou esta terça-feira os três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) envolvidos na morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk a uma pena de nove anos de prisão.

Segundo a acusação do Ministério Público, Ihor Homeniuk morreu por asfixia lenta, após agressões a pontapé e com bastão perpetradas pelos inspetores, que causaram ao cidadão ucraniano a fratura de oito costelas. Além disso, tê-lo-ão deixado algemado com as mãos atrás das costas e de barriga para baixo, com dificuldade em respirar durante largo tempo, o que terá causado paragem cardiorrespiratória.