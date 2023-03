Centenas de agricultores manifestam-se em Beja contra medidas do Governo

Centenas de agricultores reuniram-se durante a manhã desta quinta-feira, em Beja, numa manifestação contra as políticas do Governo. Este protesto foi promovido pela Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) e juntou mais de 60 organizações.

Esta é a quinta manifestação promovida pela CAP em 2023

Esta é já a quinta ação de protesto promovida pela CAP em 2023, depois de muitos agricultores terem já saído à rua para contestar várias políticas do Governo em Mirandela, Castelo Branco, Portalegre e Caldas da Rainha.

Entre os motivos de revolta dos manifestantes estão os novos apoios comunitários, a saída das florestas do Ministério da Agricultura, o aumento do custo da água proveniente do Alqueva e, essencialmente, a extinção das Direções Regionais de Agricultura.

Governo português "não está a ajudar em nada"

Luís Palma, um dos agricultores presentes na manifestação desta quinta-feira, disse à SIC que a extinção das Direções Regionais, traduz-se, em muitos casos, em deslocações bastantes longas, sempre que os agricultores necessitarem de se deslocar até esta entidade.

Acrescentou ainda que o Governo português "não está a ajudar em nada" o setor agrícola e que a ministra da Agricultura parece "estar contra" os agricultores e a agricultura.

Os protestos já realizados em 2023, têm sido marcados por marchas lentas de tratores e de agricultores, apoiadas por diversas organizações. A manifestação desta quinta-feira, em Beja, contou com o apoio de mais de 60 entidades.