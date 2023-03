O anúncio foi feito pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social num momento em que, como avançou a SIC, à denúncias sobre as condições em que vivem idosos em alguns lares do país. O Governo, revelou Ana Mendes Godinho, vai atuar em duas frentes. O objetivo é evitar a institucionalização em lares ou residências para idosos.

“A par dos investimentos estruturais de equipamentos sociais que estão a acontecer em todo o país, vamos lançar ainda este semestre dois novos avisos”, disse a ministra.

E que projetos são esses? “Um para apoio domiciliário qualificado - designado 4.0 - com acompanhamento tecnológico e com teleassistência, permitindo que todas as pessoas passem a estar ligadas”. Além disso, destacou, “é também um instrumento não só de combate ao isolamento mas também para garantir um acompanhamento personalizado das pessoas”.

Outro apoio, que contará com verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) permitirá fazer “pequenas obras de adaptação das casas das pessoas para que as possam manter-se nas suas casas e ter apoio domiciliário que as acompanhe, mas podendo estar nas suas casas”, ou seja, para que ”encontrem na sua casa uma forma de envelhecer de uma forma ativa e saudável".