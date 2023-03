Prato do Dia: espetada em pau de louro, um dos ex-líbris da gastronomia madeirense

É um prato popular, serve-se em arraiais e nas festas familiares, mas, na Madeira, também vai à mesa dos restaurantes. Alguns estabelecimentos são especializados em espetada em pau de louro e em todo o ritual que acompanha o prato.

Segredo está (também) na lenha

Parece simples, mas para comer uma boa espetada há todo um processo que começa na lenha usada para fazer o braseiro.

Décio Santos, chef de cozinha no restaurante Vila da Carne, revela que a madeira de acácia é a mais apropriada para o churrasco por permitir que a chama seja “mais forte e mais ativa”.

O lume prepara-se meia hora antes da espetada ser grelhada. A carne utilizada tem de ser “bastante gorda”, revela Décio, que justifica dizendo que, desse modo, “tem mais sabor”. Como tempero não pode faltar o louro, o alho e o sal.

Não pode faltar o acompanhamento

O espeto em pau de louro apura o sabor, mas não há espetada sem acompanhamento. À mesa vão as batatas fritas e a salada, mas o que é mesmo típico é o milho frito que “deve ser preparado no dia anterior”, juntamente com couve picada, alho, azeite e segurelha.

É claro que qualquer refeição num restaurante da Madeira começa quase sempre com uma entrada de bolo do caco e com um aperitivo bastante típico: a poncha.

A espetada, se for bem feita, nunca desilude e continua a ser o prato mais servido nos restaurantes madeirenses.