Confrontos entre manifestantes e agentes da polícia em Lisboa

No final da tarde deste sábado, verificaram-se confrontos ente manifestantes e a polícia no Martim Moniz, em Lisboa. A tensão terá sido provocada pela detenção de duas jovens e há feridos a registar.

Várias viaturas da polícia foram vandalizadas e ao longo de toda a Avenida Almirante Reis houve registo de edifícios vandalizados.

A situação em Martim Moniz escalou quando duas mulheres foram detidas pela polícia. Os manifestantes reagiram arremessando garrafas de vidro e outros objetos contra a polícia.

Entretanto, as duas jovens detidas já saíram do interior do restaurante, onde a polícia tinha criado um perímetro de segurança.