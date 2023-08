Com resiliência se fazem grandes histórias de marca

Ao todo, os ciclistas da Volta percorreram 1598,6 km de norte a sul do país, numa prova de resiliência que impressiona o país há quase 100 anos e que faz com que esta modalidade inspire também as marcas.

É o caso do Continente, que volta a ser o patrocinador principal dando o “naming” à prova, e da Galp que, pela primeira vez, entra na competição com várias ativações, entre as quais “emprestando” nome e cor à camisola laranja.

Este ano, a “Portuguesa”, como é conhecida a Volta, regressou a algumas localidades do país, como é o caso de Sines. 42 anos depois, a cidade onde se encontra a refinaria da Galp viu passar a prova rainha do ciclismo português. Nós estivemos na reta da meta para conhecer a estratégia das marcas no apoio ao ciclismo e mostramos tudo nesta emissão.

Quem também fez parte da Volta a Portugal foi a ISTO. A marca de roupa masculina foi uma das fornecedoras oficiais, responsável por vestir a organização do evento. Em mais um episódio da rubrica Economia + Criativa, a nossa equipa entrou na fábrica da marca portuguesa que se distingue no mercado pela sustentabilidade.

Foi com resiliência que se lançou no mercado e hoje tem inclusive um conceito de factourism, que consiste em levar os consumidores até às fábricas onde as peças são confecionadas.

Terminamos a emissão com a história de uma marca que com capacidade de inovação, criatividade e muita resiliência levou ao mundo a sua cerveja. A Heineken está a celebrar 150 anos no mercado com uma campanha internacional focada nas diferentes formas como os consumidores pronunciam o seu nome