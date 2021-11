Opinião Pública: o que pensa do sistema de descontos AUTOvoucher? 

O sistema do AUTOvoucher arrancou esta quarta-feira No Opinião Pública desta manhã queremos saber o que pensa deste sistema de descontos? Considera que pode ter um impacto importante para atenuar o efeito do aumento do preço da gasolina e do gasóleo, ou que o Governo deveria optar por outro tipo de solução?

Tem dúvidas de como vai funcionar esta modalidade, que implica a inscrição no site do IVAucher, e de que só pode beneficiar quem puser combustível nos postos aderentes e pagar com cartão?



Com o programa AUTOvoucher, os contribuintes têm direito a um reembolso de 10 cêntimos por litro no combustível. No então, não é preciso comprar combustível para receber o subsídio.

Os combustíveis vão ter um desconto reembolsável de 10 cêntimos por litro de combustível, até 50 litros mensais. Ou seja, o programa vai dar cinco euros por mês entre novembro de 2021 e março de 2022. Num mês, será possível poupar, no máximo, 5 euros. Se este valor não for atingido, é acumulado e transita para os meses seguintes.

Para aceder, basta estar inscrito na plataforma IVAucher, na internet. O pagamento terá de ser feito através de cartão multibanco.

Há mais de dois mil postos de combustível aderentes. O AUTOvoucher termina em março do próximo ano.

Mais de um milhão de contribuintes já aderiu ao programa. Já foram feitos 2,4 milhões de reembolsos no total de 16,4 milhões de euros.

O QUE PRECISO DE FAZER?

Tem de se inscrever na plataforma do IVAucher . Quem já estiver inscrito não precisa de se registar de novo.

. Quem já estiver inscrito não precisa de se registar de novo. Tem de fazer uma compra num posto de combustível aderente , que pode consultar aqui. São mais de dois mil que, até ao momento, aderiram.

, que pode consultar aqui. São mais de dois mil que, até ao momento, aderiram. Tem de pagar a conta com um cartão bancário de um dos bancos aderentes.

de um dos bancos aderentes. O subsídio será creditado na conta bancária do contribuinte até dois dias úteis.

