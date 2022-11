Polígrafo SIC: troika vs atualidade, vistos gold e emigração dos jovens

No Polígrafo SIC desta semana, verificamos se Marcelo tinha razão quando disse que só 800 milhões de euros do PRR foram aplicados, se os impostos, combustíveis e Euribor estão agora mais elevados do que durante a troika e se Passos Coelho mandou ou não os portugueses emigrar - e quantos jovem realmente saíram do país.

Fomos ainda ver se Pedro Nuno Santos disse que a TAP irá começar a pagar o empréstimo em 2025 e se as subvenções dos partidos vão aumentar quando há dois milhões de pobres no país.

Onde acaba a verdade e começa a mentira? O fact-checking no Jornal da Noite da SIC.