Prato do Dia: panela no forno junta numa só receita as carnes menos nobres do porco

A panela no forno, que outrora era cozinhada em fornos a lenha, hoje é feita ao fogão, no entanto continua a ser fiel ao saber fazer tradicional.

É a mistura das ervas aromáticas que vai enriquecer o prato, que junta numa só receita as carnes menos nobres do porco. A qualidade dos ingredientes assegura o sabor, o resto é garantido com a experiência.

Se é panela no forno é no forno que tem de acabar. E fica o tempo suficiente para ficar no ponto.

O prato apresenta-se bem guarnecido e é referência do património gastronómico da Covilhã.