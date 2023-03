Prato do Dia: Posta à Maronesa, o melhor da cozinha transmontana

O Prato do Dia desta quinta-feira é proveniente de Vila Real, mais concretamente da zona entre a Serra do Marão e do Alvão. A Posta à Maronesa é conhecida e bastante apreciada por ser macia e tenra.

A gordura que normalmente dá sabor à carne, neste caso não é necessária. A maronesa destaca-se por ser terna e basta cortar uma posta com uma boa largura, temperar com sal e colocar na grelha.

Bastam cinco minutos para estar no ponto e depois é só acrescentar o molho, composto por alho, azeite e ervas.

Acompanhamentos de eleição

Para acompanhar esta especialidade são escolhidas, geralmente, batatas e legumes da região.

Para a refeição ser 100% típica não se deve deixar de parte a maçã de Armamar que funciona como corta sabores. Esta fruta traz alguma frescura à mesa, juntamente com um molho de mostrada e mel.

A sopa de castanha é ainda outro elemento bastante apreciado na região.

Numa mesa transmontana, a Posta à Maronesa vem coroar uma ementa que pode começar com enchidos e terminar, se ainda houver espaço, com queijos e compotas da região.