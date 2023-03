Prato do Dia: a típica cataplana algarvia de peixe e marisco

É uma percursora da panela de pressão, com alguma inspiração na tagine marroquina. Terá aparecido no Algarve com a ocupação árabe e dizem que é inspirada na forma de uma ameijoa. Esta sexta-feira, na rubrica Prato do Dia, saiba como fazer uma cataplana de peixe e marisco.

A curiosidade à volta da cataplana é tanta que um restaurante na Baixa de Faro, a Tertúlia Algarvia, chega a receber uma centena de pessoas por mês, não apenas para comer, mas também para cozinhar.

Este prato pode ser de carne, vegetariano, mas o mais procurado é sem dúvida o de peixe e marisco.

Os temperos essenciais

Azeite, cebola, tomilho seco, flor de sal, pimenta preta e um pouco de colorau são os temperos que ajudam a dar sabor a esta iguaria tão apreciada no sul do país.

Na Tertúlia Algarvia a cataplana é preparada com corvina, camarão e bivalves da Ria Formosa, tais como ameijoa, berbigão e lingueirão.

Peixe e bivalves são os últimos a entrar na cataplana

Há quem junte os ingredientes todos de uma vez, feche a cataplana e deixe cozinhar, mas nas aulas dadas pelo restaurante a opção passa por tratar primeiro do refogado e só nos quatro minutos finais juntar a proteína, uma vez que o peixe e os bivalves têm uma cozedura bastante delicada.

Cerca de vinte minutos depois de se ter começado o refogado deve tapar-se a cataplana. Além da frescura dos produtos, o segredo está no caldo que ajuda a apurar o estufado. No total, este cozinhado leva menos de meia hora a fazer.

Cataplana de inox é cada vez mais procurada

Apesar da tradicional ser feita de cobre, a chegada dos fogões de indução e vitrocerâmica e por uma questão de higiene, tornou as cataplanas de inox cada vez mais procuradas.

