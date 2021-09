INEM encaminhou 597 casos de enfarte para o hospital até agosto

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) encaminhou 597 casos de Enfarte Agudo do Miocárdio (EAM) para tratamento hospitalar através da Via Verde Coronária entre janeiro e agosto deste ano, foi divulgado.

Por ocasião do Dia Mundial do Coração, que se celebra esta quarta-feira, o INEM recorda "a importância de se reconhecer os sintomas desta doença súbita e sublinha que ligar o número europeu de emergência - 112 e transmitir as informações de forma clara é o procedimento mais adequado para o correto encaminhamento destes doentes".

Alguns dos sintomas assinalados pelo INEM em comunicado são dor no peito de início súbito, com ou sem irradiação ao membro superior esquerdo, costas ou mandíbula, suores frios intensos, acompanhados de náuseas e vómitos.

"Através da triagem clínica feita pelos profissionais do INEM, as vítimas de EAM são encaminhadas para os hospitais adequados, permitindo um tratamento mais rápido e, consequentemente, mais eficaz nas unidades de cuidados intensivos coronários ou salas de hemodinâmica", esclarece o documento.

Tratamento precoce

O INEM acrescenta que o encaminhamento dos doentes através desta Via Verde visa o tratamento precoce de determinados tipos de EAM em que é possível a desobstrução mecânica de uma ou várias artérias coronárias, através da realização de um procedimento terapêutico específico, a angioplastia primária, que é uma intervenção que apenas é eficaz quando realizada num curto intervalo de tempo após o início dos sintomas.

"Os dados estatísticos revelam que, em 72,8% dos casos, decorreram menos de duas horas entre a identificação dos sinais e sintomas e o encaminhamento da vítima através desta Via Verde. Já em 21,6% dos casos, o contacto através do 112 foi efetuado entre as duas e as 12 horas de evolução da sintomatologia. Os restantes 5,5% dizem respeito a situações com mais de 12 horas de evolução".

O INEM avança que, relativamente ao período em causa, ainda "é na população de género masculino que se verifica uma maior incidência desta doença súbita, com 505 casos registados".

"Em termos geográficos, os distritos onde se verificou a maior incidência de doentes encaminhados através da Via Verde Coronária foram o Porto, Lisboa e Faro, com 136, 129 e 48 casos, respetivamente", especifica.

Uma das principais causas de morte em Portugal

O Enfarte Agudo do Miocárdio é uma das principais causas de morte em Portugal e o INEM sublinha que "a realização de exames médicos de rotina, os hábitos de vida saudáveis, a prática de desporto de forma regular, evitar o tabaco e a vida sedentária são algumas das formas de prevenção eficazes e acessíveis a todo o cidadão"

"Existem ainda alguns conselhos importantes para se proceder perante a suspeita de um EAM: manter uma atitude calma, sentar o doente, evitar que este faça qualquer tipo de esforço físico, tais como levantar-se, caminhar ou até falar" de modo a tentar estabilizar a situação e retardar ou impedir a evolução do enfarte, conclui a nota.

Dia Mundial do Coração

Esta quarta-feira, celebra-se o Dia Mundial do Coração com o objetivo de alertar para os cuidados essenciais. A Fundação Portuguesa de Cardiologia organizou um circuito em forma de coração, com uma distância de cinco quilómetros.

O circuito partiu do Largo José Saramago e ao longo do dia, passará por várias zonas emblemáticas da cidade de Lisboa. O objetivo é sensibilizar os participantes para a importância da adoção de estilos de vida saudáveis.

Ao longo do percurso de cinco quilómetros existirão vários pontos onde os participantes serão alertados para a importância dos cuidados a ter com o coração.

De acordo com a Fundação Portuguesa de Cardiologia, a nível mundial, estima-se que mais de 500 milhões de pessoas sofram de doenças cardiovasculares, uma das principais causas de morte no mundo.

