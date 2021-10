"Doentes oncológicos foram praticamente esquecidos" na pandemia

A incidência do cancro está a aumentar em Portugal. A Liga Portuguesa Contra o Cancro lembra que não recebe qualquer subsídio do Estado e sublinha que os doentes oncológicos foram esquecidos durante a pandemia.

"Neste tempo todo de covid, os doentes oncológicos foram praticamente esquecidos", afirma, acrescentando que há risco de uma "epidemia de cancro", se não forem tomadas medidas "adequadas e atempadas".

Alerta é do presidente do Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Peditório da Liga Portuguesa Contra o Cancro arranca esta sexta-feira

Milhares de voluntários participam a partir desta sexta-feira no peditório da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), que pretende recuperar da quebra na verba angariada no ano passado, quando a instituição gastou mais de 1,3 milhões de euros em despesas sociais.

Em declarações à Lusa, o presidente da Liga Portuguesa Contra o cancro (LPCC), Vitor Rodrigues mostrou-se preocupado com o mau tempo previsto para o fim de semana, dizendo que alguns voluntários estão a desistir de participar no peditório nacional.

"Estamos muito preocupados com esta situação", disse o responsável, explicando que, no ano passado, tanto o número de voluntários como a verba angariada caiu para metade, passando de 1,5 milhões para cerca de 890 mil euros, num ano em que só em despesas sociais (medicamentos, transportes e outras despesas básicas dos doentes) a instituição gastou 1,3 milhões de euros.

VEJA MAIS: