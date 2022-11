Humor como ferramenta para descomplicar o cancro 

Os Especialistas

As histórias de doentes, sobreviventes, famílias e especialistas que conhecem como ninguém o universo do cancro e que foram desenvolvidas no âmbito do projeto editorial da Sic Notícias, Tenho Cancro. E depois? . A importância da investigação, a aprovação da lei do esquecimento e o alargamento do luto parental são alguns dos temas que marcaram os últimos tempos da oncologia nacional.