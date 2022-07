Cosmo's Midnight pela primeira vez em Portugal: portugueses "são muito recetivos e bonitos"

Cosmo's Midnight, dupla de eletrónica australiana, abriram o palco Super Bock, na Altice Arena, na sexta-feira. Os irmãos Cosmo e Patrick Liney conseguiram conquistar na 26.ª edição do Super Bock Super Rock duas estreias de uma só vez: tocaram pela primeira vez em Portugal e estrearam-se nos festivais europeus.

Poucos minutos depois do concerto, Cosmo e Patrick Liney estiveram à conversa com a SIC Notícias. Os gémeos australianos falaram sobre o novo álbum, sobre o concerto no palco principal do festival e revelaram as suas primeiras impressões de Portugal.

"Sentimo-nos tão bem, foi realmente adorável", começaram por dizer.

"Fomos muito bem recebidos na nossa primeira vez em Lisboa, que é também a primeira vez em Portugal. Foi ótimo", afirmaram, acrescentando que o público respondeu "muito bem" à música, mesmo aqueles que desconheciam o projeto.

Os Cosmo's Midnight, que começaram a tocar às 18:20 horas, encontraram uma Altice Arena com apenas algumas centenas de pessoas, fator que não desmotivou a banda. À SIC Notícias, destacaram a recetividade do público português ao ouvir e ao dançar ao som de uma banda que, possivelmente, desconheciam.

"Imagino que muitas pessoas nunca nos tivessem ouvido antes e ficaram muito animadas com a nossa música, o que é ótimo. Quando vamos a novos países é isso que esperámos", apontaram.

O bom tempo, a gastronomia e uns dias de pausa antes da digressão pela América, foram motivos suficientes para a dupla australiana ficar cinco dias em Portugal.

"Vamos ver tudo. Vamos ficar aqui durante uma semana para podermos ver tudo...comer tudo. Portugal é lindo, muito azul, com um mar azul. Faz lembrar muito a Austrália", disseram.

E é também na passagem por Portugal que vão aproveitar para continuar a preparar o novo álbum, que será lançado "em breve".

"Esperámos que esteja pronto muito em breve. Na verdade, nós estamos a escrevê-lo", anunciaram.

Este sábado, na página de Instagram, Cosmo e Patrick Liney agradeceram ao público português, mostraram-se a aproveitar a praia em Cascais e ainda disseram que querem muito fazer duas coisas: comer os famosos pasteis de nata e nadar.