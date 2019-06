Portugal está na meia-final de futebol de praia nos Jogos Europeus

A seleção portuguesa de futebol de praia defronta na sexta-feira a Ucrânia nas meias-finais dos Jogos Europeus, em Minsk, depois de ter vencido esta quinta-feira a Bielorrússia por 7-3, garantido o primeiro lugar do grupo A, com seis pontos.

Num jogo em que esteve a perder por 0-1 e 1-2, a equipa treinada por Mário Narciso acabou por se impor ao seu adversário graças aos golos de Jordan Santos (2), João Gonçalves (2), Léo Martins, Bernardo Martins e Belchior.

Portugal entrou com o pé esquerdo nos Jogos Europeus, ao perder com a Suíça, por 1-3, após prolongamento (1-1 no tempo regulamentar), mas na segunda jornada venceu a Roménia, por 8-2.

"A dificuldade desta competição fica atestada pelo facto dos próprios medalhados de ouro e prata em Baku (Rússia e Itália) terem sido eliminados. No contexto europeu já não há jogos fáceis. Todos competem para vencer. A Ucrânia é outra equipa muito forte fisicamente e que ainda recentemente nos venceu. Vamos, no entanto, fazer tudo para tentar dar mais uma grande alegria ao nosso povo e para garantir já uma medalha", afirmou Mário Narciso, citado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A Suíça ficou em segundo lugar do grupo A, com cinco pontos, seguida da Bielorússia, com três, e da Roménia, que não somou qualquer ponto.

A Espanha, que defronta a Suíça na outra meia-final, ficou em primeiro lugar do grupo B, com cinco pontos, seguida pela Ucrânia, com quatro, e pela Itália e Rússia, terceiro e quarto classificados, ambos com três pontos.

Lusa