Para Vasco Mendonça a reação do SL Benfica ao Caso Marega foi "tímida"

Vasco Mendonça, comentador da SIC no programa "O Dia Seguinte" da SIC Notícias, criticou a reação do SL Benfica, assumindo que o clube teve um comportamento tímido, através da publicação partilhada na sua conta do Twitter, perante os insultos racistas de que Marega foi alvo durante o jogo entre o Vitória de Guimarães e o FC Porto, do passado domingo.

