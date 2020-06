Grupo que agrediu adeptos do Sporting poderá ser responsável pelo ataque ao autocarro do Benfica

O ataque ao autocarro do Benfica e os atos de vandalismo às casas de alguns atletas do plantel encarnados marcaram de forma negativa o regresso do campeonato.

O Presidente do FC Porto Pinto da Costa mostrou-se solidário com os jogadores do Benfica que ficaram feridos após o ataque ao autocarro da equipa e pediu um castigo exemplar para os responsáveis.

