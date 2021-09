Venda de camisolas de Cristiano Ronaldo atinge os 38 milhões de euros em 12 horas

O regresso de Cristiano Ronaldo ao Manchester United está a causar furor. A imprensa britânica diz que a venda de camisolas do jogador português atingiu os 38 milhões de euros em apenas 12 horas.

Juntar o nome Ronaldo ao número 7 tem tudo para correr bem. E é isso que tem acontecido: o clube inglês colocou as camisolas à venda na sexta-feira e, nas primeiras 12 horas, os adeptos gastaram cerca de 38 milhões de euros, segundo avança a imprensa britânica. Deste valor, o Manchester United recebe menos de 4 milhões. O resto é distribuído pela marca de equipamentos e patrocinadores.

Cristiano Ronaldo ainda nem se estreou e já está no topo de vendas de camisolas. Comprar uma camisola de adulto custa entre 90 e 135 euros. O tamanho de criança é um pouco mais barato. Feitas as contas, terão sido vendidas entre 300 mil e 400 mil camisolas só nas primeiras 12 horas.

Enquanto os fãs do Manchester United e de Cristiano Ronaldo perdem a cabeça por uma camisola do jogador, o português vai mostrando como tem passado o tempo no regresso a Inglaterra. O internacional português está a cumprir cinco dias de quarentena e partilhou nas redes sociais fotografias com a família.

Só na quarta-feira é que Ronaldo se vai poder juntar aos novos colegas de equipa para treinar. A estreia pode acontecer no próximo sábado, dia em que o Manchester United recebe o Newcastle para o campeonato inglês.