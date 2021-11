Liga dos Campeões: Benfica defronta Bayern de Munique esta terça-feira

O Benfica defronta esta terça-feira à noite o Bayern de Munique, no âmbito da quarta jornada do grupo E da Liga dos Campeões de futebol. O treinador dos encarnados, Jorge Jesus, garante que este jogo não é decisivo para as contas do grupo.

Nos últimos seis jogos em diferentes competições, o Benfica venceu apenas dois e perdeu a liderança do campeonato.

A equipa do Benfica está em desvantagem, com André Almeida, Taarabt, Valentino Lázaro, Rodrigo Pinho e Seferovic lesionados. Gil Dias, por outro lado, não é opção por não estar inscrito na prova.

O duelo com o Byern de Munique poderá garantir esta terça-feira a passagem aos oitavos de final.

O treinador da equipa alemã, Julian Negelsmann, não espera um jogo fácil.

Nagelsmann recupera do novo coronavírus e estará no banco do Bayern Munique

O jogo vai contar com a presença do treinador do Bayern, que esteve infetado com o novo coronavírus.

Julian Nagelsmann chegou a viajar para Lisboa, mas falhou o jogo da terceira jornada da Champions, em que o Bayern Munique goleou as águias por 4-0, e um dia depois o clube revelou que o treinador tinha tido um teste com resultado positivo ao novo coronavírus.

Os alemães lideram o grupo, com nove pontos, seguidos de Benfica, com quatro, de FC Barcelona, com três, e de Dínamo Kiev, com um.

VEJA TAMBÉM: