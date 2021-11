Darwin Núñez do Benfica dispensado da seleção do Uruguai devido a lesão

O avançado Darwin Núñez, jogador do Benfica, foi dispensado da seleção uruguaia de futebol para os jogos com a Argentina e a Bolívia, devido a inflamação no joelho direito, anunciou esta segunda-feira a federação daquele país sul-americano.

"Darwin Núñez lesionou-se e não estará disponível para os jogos com a Argentina e a Bolívia", da zona sul-americana de qualificação para o Mundial2022, informou a federação uruguaia, que no domingo tinha comunicado a dispensa de Sebastián Coates, defesa do Sporting, também devido a lesão.

O avançado foi substituído aos 65 minutos do jogo de domingo com o Sporting de Braga, que o Benfica venceu por 6-1, da 11.ª jornada da I Liga, e o organismo federativo revelou que os "exames médicos revelaram um processo inflamatório no joelho, que impede a participação nos jogos com a Argentina e a Bolívia".

Após derrotas com Argentina e Brasil, o Uruguai caiu para o quinto lugar da fase de qualificação sul-americana para o próximo Campeonato do Mundo, com 16 pontos, os mesmos da Colômbia, quarta colocada, e está fora dos lugares de apuramento direto para a fase final da prova, quando faltam disputar seis partidas.

O Brasil lidera o apuramento da América do Sul, com 31 pontos, à frente da Argentina (25) e do Equador (17), segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Os quatro primeiros classificados apuram-se diretamente para o Mundial 2022, enquanto o quinto colocado terá de disputar os 'play-off' intercontinentais.

