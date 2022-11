De Jamie Carragher às irmãs de Cristiano Ronaldo: as reações à polémica entrevista

As reações à entrevista de Cristiano Ronaldo multiplicam-se no mundo do futebol, mas o apoio também foi partilhado pela família, com as irmãs Kátia e Elma a reagirem nas redes sociais. O Manchester United vai aguardar pela entrevista completa, mas pondera agir judicialmente contra o jogador.

Num curto comunicado, o clube diz com os factos revelados na entrevista conhecidos, estava mais preocupado em preparar a equipa para o pós mundial do Qatar.

Jamie Carragher, antigo jogador do Liverpool criticou o craque português e garantiu no Twitter que os verdadeiros adeptos do United estavam do lado do treinador.

Em relação aos últimos desenvolvimentos desta novela, João Palhinha não quis tecer comentários, por ser uma situação "delicada de se falar". Referiu apenas que "é sempre um prazer partilhar o balneário" com o avançado na seleção portuguesa, devido a "toda a história" da carreira do Cristiano Ronaldo.

Confrontado com a possibilidade de Cristiano Ronaldo regressar ao Sporting, Rúben Amorim remeteu a decisão para a estrutura do clube.

As irmão do jogador, Kátia e Elma, também reagiram à entrevista de Ronaldo com várias publicações nas redes sociais, nas quais se mostram solidárias com o capitão da seleção nacional.

A versão integral da entrevista será conhecida na quarta-feira e quinta-feira, véspera da partida de Portugal para o Qatar.