"Calado faz um bom discurso": Pinto da Costa pronuncia-se sobre silêncio de Sérgio Conceição

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, considerou, esta quinta-feira, que "Sérgio Conceição calado faz um bom discurso", quando questionado sobre o silêncio do treinador de futebol dos 'dragões', durante a renovação do contrato publicitário com a Super Bock.

O presidente portista referia-se ao silêncio a que se autopropôs Sérgio Conceição, alegadamente em protesto face à denúncia feita pela Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), na sequência das críticas à arbitragem após a derrota com o Gil Vicente (2-1).

Pinto da Costa não se pronuncia sobre APAF

Pinto da Costa, sem "pretender tirar o foco da importância da renovação" da parceria com a marca cervejeira até 2029, disse ainda que sobre a APAF não se iria pronunciar, porque não costuma "falar de coisas ridículas".

Os processos legais que envolvem o Benfica

O presidente portista declinou ainda comentar as notícias recentes sobre os processos legais a envolver o Benfica, recordando uma vez mais que não era o momento indicado, nem estava preocupado com atos de justiça que não lhe dizem respeito.

Os prémios monetários recebidos pelos administradores do FC Porto foram também aflorados no período de perguntas e respostas após a cerimónia de assinatura, tendo Pinto da Costa dito que essa campanha não é de agora, mas de há muitos anos, mas que ele é resistente.

Parceria entre “dragões” e Super Bock começou em 1994

O FC Porto e a Super Bock renovaram até 2029 a parceira iniciada em 1994, com base numa relação mútua de "confiança e amizade", em que os 'dragões', com a marca nas suas camisolas, conquistaram 20 títulos com a equipa principal.