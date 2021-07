Greve da Groundforce. ANA aconselha passageiros a verem estado do voo antes de ir para o aeroporto

Centenas de voos foram cancelados no aeroporto de Lisboa, na manhã do primeiro dia de greve dos trabalhadores da Groundforce. Nos restantes aeroportos, o impacto da paralisação é bem menor.

A ANA está a aconselhar os passageiros com voo marcado para sábado e domingo, que se informem sobre o estado do mesmo, antes de se deslocarem para o aeroporto. A TAP disponibilizou uma plataforma para os passageiros.

No aeroporto de Lisboa, a situação piora a cada hora que passa. A greve dos trabalhadores de handling da Grounforce começou ás 00:00 deste sábado e há cada vez mais voos a serem cancelados, deixando em terra milhares de passageiros.

Além de Lisboa, a greve afeta também os aeroportos do Porto, Faro, Funchal e Porto Santo. A Groundforce está aconselhar quem viaja que transporte o mínimo de bagagem possível, para minimizar os inconvenientes.

A ANA garante que as companhias que operam com outras empresas de assistência, que não a Groundforce, assim como as que operam no Terminal 2 do aeroporto de Lisboa mantêm a sua operação

Em comunicado a TAP já fez saber que a operação da companhia está a registar significativos constrangimentos, com o registo de vários voos cancelados. Pede aos passageiros que acompanhem o estado dos voos no site da transportadora.

Os funcionários do serviço de assistência em terra reivindicam o pagamento atempado dos salários e do subsídio de férias. os trabalhadores vão assegurar apenas os serviços mínimos. Há outra greve marcada de 31 de julho até 2 de agosto.

