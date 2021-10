Empresas transportadoras em falência técnica com aumento do gasóleo

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) fala num momento "delicado" para o setor, com centenas de empresas perto da falência devido ao aumento dos custos. Acusam o Governo de estar fechado ao diálogo e, se a situação não melhorar, os transportadores podem desencadear uma crise de abastecimento de mercadorias em todo o país.

Desde o início do ano, um camião de abastecimento em Portugal significa mais 30% de custos só em gasóleo.

O episódio mais recente no setor de transportes de paralisação aconteceu em 2019, quando os motoristas de camiões de matérias perigosas deixaram de abastecer os postos em todo o país.

A ANTRAM quer entendimento entre os governos e empresas, mas diz que o diálogo deixou de existir da parte da tutela.

A ANTRAM representa um setor com 6.000 empresas e tem um Congresso marcado para o final do mês no Algarve.

Em cima da mesa será colocada a subida do custo dos combustíveis.

