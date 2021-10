Governo da Madeira baixa imposto sobre os combustíveis

Ao contrário do que acontece no Continente, os preços da gasolina e do gasóleo descem na Madeira a partir de segunda-feira. Miguel Albuquerque diz que é melhor perder dinheiro em impostos do que ver a economia regional a parar.

O Governo da Madeira decidiu baixar o imposto sobre os combustíveis para estancar a subida dos preços da gasolina e do gasóleo. O Presidente do Governo regional, Miguel Albuquerque, assume que a região vai perder receita fiscal.

O Governo decidiu aumentar o diferencial no ISP, um direito que as autonomias regionais têm e que permite baixar todos os impostos até 30%. E, no caso dos combustíveis, o objetivo é não travar a recuperação do turismo.

A decisão foi bem acolhida por quem ganha a vida a fazer excursões e transfers. O turismo está a recuperar a grande velocidade, mas as receitas geradas nos últimos meses estão a ser engolidas pela subida dos preços dos combustíveis.

A partir de segunda-feira os preços baixam. A gasolina passa a custar menos quatro cêntimos e o gasóleo menos dois cêntimos. São menos custos para as empresas e para as famílias e menos receita fiscal, um equilíbrio complicado numa região onde o turismo não pode parar.

