Medina diz que não é adequado antecipar posições sobre eventual descida do IRC

O Ministro das Finanças diz que não é adequado antecipar posições sobre uma eventual descida do IRC ou qualquer outra medida, quando ainda estão a decorrer negociações em sede de concertação social.

Declarações de Fernando Medina depois de o ministro da Economia ter feito precisamente isso, quando defendeu uma redução transversal do imposto.

O avanço do ministro da Economia já tinha merecido um reparo do secretário de estado dos assuntos fiscais, com o aviso de que um choque fiscal não é uma panaceia para resolver problemas. Costa Silva ouviu, adaptou o discurso, mas não desistiu da ideia.