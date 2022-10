Apoio de 125 euros está a chegar a contribuintes que não têm direito

O pagamento do apoio extraordinário de 125 euros continua a suscitar queixas.

Além dos relatos de quem tenha tido o IBAN alterado, que estão a impedir o pagamento, há também contribuintes que, não tendo direito ao dinheiro, têm recebido o cheque.

Através das Finanças, o apoio começou a ser pago no dia 20 de outubro a quem recebe até 2.700 euros mensais. Na segunda-feira, foi a vez da Segurança Social dar início aos pagamentos de quem recebe prestações sociais.

No entanto, a SIC teve conhecimento de casos de pessoas que foram excluídas pelas Finanças, por terem um rendimento superior, mas que receberam através da Segurança Social, porque o valor dos recibos verdes não atingia o limite definido para o apoio extraordinário.

Para além disto, há quem continue a ser surpreendido com as alterações do IBAN.

Segundo dados do Governo, as transferências dos apoios falharam para 320 mil contribuintes, que têm o IBAN incorreto.