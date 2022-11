Cinco mil professores vão entrar nos quadros no próximo ano

O ministro da Educação, João Costa, anunciou que 5 mil professores vão entrar nos quadros no próximo ano.

João Costa esteve esteve quarta-feira à tarde no Parlamento, na audição da especialidade do Orçamento do Estado, onde disse estar solidário com os professores que se manifestaram à porta do Parlamento.

O Ministro estava empenhado em garantir que o Orçamento do próximo ano dá resposta à variedade de problemas que afeta a escola pública.

O Ministro da Educação esclarece ainda que só este ano já foram contratados mais de 26 mil para responder à falta de professores nas escolas.